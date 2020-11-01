"Реал" без Луніна здобув розгромний виграш в іспанській Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Мадридський "Реал" здобув розгромну перемогу над "Уескою" в матчі восьмого туру чемпіонату Іспанії з рахунком 4:1, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
На 40 і 45 хвилинах у воротах “Уески” відзначилися Азар та Бензема. Після перерви Бензема оформив дубль, а також забив Вальверде. Гол-престижу за гостей здійснив Феррейро — 4:1.
Варто зазначити, що наш Андрій Лунін провів увесь поєдинок на лаві для запасних.
Додамо також, “галактікос” набрали 16 пунктів та посідають першу сходинку, випереджаючи найближчих конкурентів на 2 очки.