"Реал" без Луніна здобув розгромний виграш в іспанській Прімері

На 40 і 45 хвилинах у воротах “Уески” відзначилися Азар та Бензема. Після перерви Бензема оформив дубль, а також забив Вальверде. Гол-престижу за гостей здійснив Феррейро — 4:1.

Варто зазначити, що наш Андрій Лунін провів увесь поєдинок на лаві для запасних.

Додамо також, “галактікос” набрали 16 пунктів та посідають першу сходинку, випереджаючи найближчих конкурентів на 2 очки.