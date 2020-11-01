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"Реал" без Луніна здобув розгромний виграш в іспанській Прімері

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Мадридський "Реал" здобув розгромну перемогу над "Уескою" в матчі восьмого туру чемпіонату Іспанії з рахунком 4:1, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

На 40 і 45 хвилинах у воротах “Уески” відзначилися Азар та Бензема. Після перерви Бензема оформив дубль, а також забив Вальверде. Гол-престижу за гостей здійснив Феррейро — 4:1.

Варто зазначити, що наш Андрій Лунін провів увесь поєдинок на лаві для запасних.

Додамо також, “галактікос” набрали 16 пунктів та посідають першу сходинку, випереджаючи найближчих конкурентів на 2 очки.

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