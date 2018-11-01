Реакция на российские санкции со стороны фигурантов санкционного списка. Обновляется

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, комментируя включение российскими властями его фамилии в санкционный список, сказал, что считает это для себя признанием своих заслуг в борьбе с российской агрессией. Об этом он сказал в комментарии УНН.

"На меня никак не повлияют (санкции РФ - ред.), у меня никакого имущества, слава Богу, в Российской Федерации нет. Никакой экономической деятельности по РФ я не провожу. Но с чисто моральной стороны считаю для себя это признанием своих заслуг в борьбе с российской агрессией в Украине", - прокомментировал Вятрович обнародованы санкции РФ против Украины, куда он тоже попал.

Глава Института нацпамяти сказал, что не считает это каким-то позитивом, поскольку это свидетельствует об абсурдности российской власти.

"Но с другой стороны, если получить такое от нынешней российской власти, это означает только, что то, что мы делаем, является правильным", - резюмировал он.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян:

"Раньше они нас расстреливали, морили голодом, ссылали в сибири. Теперь беззубая империя с падающими мостами, самолетами, ракетами, затонувшими доками и авианосцами на угле просто провозглашает забавные политические и религиозные анафемы, расточая бумажки проклятий и санкций. Расстроился бы, если бы не попал в санкционный списокРФ", - написал чиновник.

Народный депутат Антон Геращенко:

"Для тех, у кого нет активов и необходимости ездить в РФ по личным или коммерческим вопросам, эти санкции являются скорее символическими.

Для тех же бизнесменов и политиков у кого есть собственность в оккупированном Крыму и на Донбасе - это будет реальная проблема. Их имущества будут замораживать и конфисковывать.

С другой стороны, скажем прямо, все кто жил и кого есть собственность в Крыму являются заложниками Путина с февраля 2014 года.

Что делать Украине в ответ на пакет российских санкций ?

Око за око, зуб за зуб - нужно вводить новые точечные санкции направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения.

Начинать надо с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, кто голосовал за аннексию Крыма в марте 2014 года.

В СБУ и РНБО знают кого я имею ввиду"

Нардеп Юлия Тимошенко:

"Кремль включил меня в санкционный список.

Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой оперативно составляют новые темники о том, что "Кремль сделал это специально". У них на мифологеме обо мне как о "кремлевской руке" построена вся черная PR-кампания".

Нардеп Алексей Гончаренко:

Нардеп Борислав Береза:

"Россия внесла меня в санкционный список. С таким же успехом они могли внести меня в список тех, кому запрещается прыгать с крыши многоэтажного дома или слетать в следующий вторник на Марс. Прыгать с крыши дома я не планировал и не планирую, а на Марс во вторник не смогу, потому что начинается пленарная сессия в ВР. Но внесли. 15 номер в списке и 332 людей".

Нардеп Олег Ляшко:

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука похвастался финансовыми операциями с РФ:

Нардеп Максим Бурбак:

Нардеп Ирина Геращенко:

"Журналисты просят комментарий по "санкционногму списку". Ну, во-первых, я давно невьиздна в РФ, поэтому мне их эти списки не интересны. Во-вторых, приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми. В-третьих, ключевая моя задача: делать все, чтобы украинские и мировые санкции против РФ усиливались. В-четвертых, как говорил когда-то Виктор Спенанович Черномырдин "напугали бабу туфлями на каблуках" ): Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, имеют задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике. Есть там, правда, парочка фамилий для прикрытия традиций своих, кремлевских, чтобы и дальше тянуть их в украинскую власть под видом патриотов и патриоток в вышиванках. в этом списку- вся команда Порошенко, в том числе и его сын. Хорошая оценка работы украинского президента Кремлем) Президент и его команда и в дальнейшем делать все, чтобы у Кремля пригорало. И в ПАСЕ. И в ООН. На всех международных площадках. До полного освобождения Украины, в деоккупации Крыма и Донбасса".

Нардеп Дмитрий Добродомов:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ отреагировали на российские санкции против украинцев

Экс-премьер-минстр Арсений Яценюк:

Министр внутренних дел Арсен Аваков:

Министр иностранных дел Павел Климкин, которого не включили в санкционный список, в Facebook:.

"Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер".

Секретарь СНБО Александр Турчинов:

“Информация о применении Россией санкций против Украины застала меня на военном полигоне на юге нашей страны рядом с Автономной Республикой Крым, где происходят масштабные военные учения по противовоздушной обороне. По моему мнению, есть только один возможный комментарий по этим российским санкциям — напугали ежа голым задом. Точка”.

Журналист Александр Ткаченко:

Нардеп Михаил Гаврилюк:

Народный депутат Роман Мацола:

Народный депутат Мустафа Найем: