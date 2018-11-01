Реакція на російські санкції з боку фігурантів санкційного списку. Оновлюється

Голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович, коментуючи включення російською владою його прізвища до санкційного списку, сказав, що вважає це для себе визнанням своїх заслуг у боротьбі з російською агресією. Про це він сказав у коментарі УНН.

“На мене ніяк не вплинуть (санкції РФ — ред.), у мене ніякого майна, слава Богу, у Російській Федерації немає. Ніякої економічної діяльності з РФ я не проводжу. Але з чисто морального боку вважаю для себе це визнанням своїх заслуг у боротьбі з російською агресією в Україні”, — прокоментував В’ятрович оприлюднені санкції РФ проти України, куди він теж потрапив.

Голова Інституту нацпам’яті сказав, що не вважає це якимось позитивом, оскільки це свідчить про абсурдність російської влади.

“Але з іншого боку, якщо отримати таке від теперішньої російської влади, це означає тільки, що те, що ми робимо, є правильним”, — резюмував він.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян:

"Раніше вони нас розстрілювали, морили голодом, засилали в сибіри. Тепер беззуба імперія з падаючими мостами, літаками, ракетами, затонулими доками і авіаносцями на вугіллі просто проголошує потішні політичні і релігійні анафеми, штампуючи папірці проклять і санкцій

Засмутився би, якби НЕ потрапив до санкційного списку РФ“,- написав урядовець.

Народний депутат Антон Геращенко:

“Для тих, у кого немає активів і необхідності їздити в РФ з особистих або комерційних питань, ці санкції є скоріше символічними.

Для тих же бізнесменів і політиків у кого є власність в окупованому Криму та на Донеччині — це буде реальна проблема. Їх майно будуть заморожувати і конфісковувати.

З іншого боку, скажімо прямо, всі хто жив і хто має власність в Криму є заручниками Путіна з лютого 2014 року.

Що робити Україні у відповідь на пакет російських санкцій?

Око за око, зуб за зуб — потрібно вводити нові точкові санкції спрямовані на економічні інтереси Путіна, російських бізнесменів і чиновників з його найближчого оточення.

Починати треба з конфіскації майна тих депутатів і сенаторів, хто голосував за анексію Криму в березні 2014 року.

В СБУ та РНБО знають кого я маю на увазі”.

Нардеп Юлія Тимошенко:

“Кремль включив мене до санкційних списків.

Посміхаюся і уявляю, як зараз на Банковій оперативно складаються нові темники про те, що „Кремль зробив це спеціально“. Бо в них на міфологемі про мене як про „кремлівську руку“ побудована вся чорна PR-кампанія”.

Нардеп Олексій Гончаренко:





Нардеп Борислав Береза:

“Росія внесла мене в списку санкцій. З таким же успіхом вони могли внести мене в список тих, кому забороняється стрибати з даху багатоповерхового будинку або злітати в наступний вівторок на Марс. Стрибати з даху будинку я не планував і не планую, а на Марс у вівторок не зможу, тому що починається пленарна сесія в ВР. Але внесли. 15 номер в списку з 332 людей”.

Нардеп Олег Ляшко:

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука похвалився фінансовими операціями з РФ:

Нардеп Максим Бурбак:

Нардеп Ірина Геращенко:

“Журналісти просять коментар щодо „санкційного списку“. Ну, по- перше, я давно нев‘іздна в РФ, тому мені їх ці списки не цікаві. По- друге , приємно знаходитися в одному списку з пристойними ( в більшості своїй) людьми. По- третє, ключова моя задача : робити все, аби українські і світові санкції проти РФ посилювалися. По- четверте, як казав колись Віктор Спенанович Черномирдін ” напугали бабу туфлями на каблуках"): Взагалі вважаю, що політики ,які не потрапили в цей список, мають задатися запитанням : а що ж вони роблять в українській політиці. Є там , правда, парочка прізвищ для прикриття своіх, кремлівських , щоб і далі тягти їх в українську владу під виглядом патріотів і патріоток у вишиванках. В цьому списку- вся команда Порошенка, в тому числі і його син. Хороша оцінка роботи українського президента Кремлем): Президент і його команда і надалі робитимуть все, щоб у Кремля пригорало. І в ПАРЄ. І в ООН. На всіх міжнародних майданчиках. До повного звільнення України, до деокупації Криму і Донбасу".

Нардеп Дмитро Добродомов:

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Екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, якого не включили до санкційного списку:

"Навіть зовсім поверховий аналіз так званого "санкційного списку" РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер".

Секретар РНБО Олександр Турчинов:

“Інформація щодо застосування Росією санкцій проти України застала мене на військовому полігоні на півдні нашої країни поруч з Автономною Республікою Крим, де відбуваються масштабні військові навчання з протиповітряної оборони. На мою думку, є тільки один можливий коментар щодо цих російських санкцій — налякали їжаків голим задом. Крапка”.

Журналіст Олександр Ткаченко:

Нардеп Михайло Гаврилюк:

Народний депутат Роман Мацола:

Нардеп Мустафа Найєм: