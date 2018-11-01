Реакція на російські санкції з боку фігурантів санкційного списку. Оновлюється

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ. УНН зібрав реакцію тих, хто потрапив до санкційного списку.

Голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович, коментуючи включення російською владою його прізвища до санкційного списку, сказав, що вважає це для себе визнанням своїх заслуг у боротьбі з російською агресією. Про це він сказав у коментарі УНН.

“На мене ніяк не вплинуть (санкції РФ — ред.), у мене ніякого майна, слава Богу, у Російській Федерації немає. Ніякої економічної діяльності з РФ я не проводжу. Але з чисто морального боку вважаю для себе це визнанням своїх заслуг у боротьбі з російською агресією в Україні”, — прокоментував В’ятрович оприлюднені санкції РФ проти України, куди він теж потрапив.
Голова Інституту нацпам’яті сказав, що не вважає це якимось позитивом, оскільки це свідчить про абсурдність російської влади.
“Але з іншого боку, якщо отримати таке від теперішньої російської влади, це означає тільки, що те, що ми робимо, є правильним”, — резюмував він.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян:

"Раніше вони нас розстрілювали, морили голодом, засилали в сибіри. Тепер беззуба імперія з падаючими мостами, літаками, ракетами, затонулими доками і авіаносцями на вугіллі просто проголошує потішні політичні і релігійні анафеми, штампуючи папірці проклять і санкцій
Засмутився би, якби НЕ потрапив до санкційного списку РФ“,- написав урядовець.

Народний депутат Антон Геращенко:

“Для тих, у кого немає активів і необхідності їздити в РФ з особистих або комерційних питань, ці санкції є скоріше символічними.

Для тих же бізнесменів і політиків у кого є власність в окупованому Криму та на Донеччині — це буде реальна проблема. Їх майно будуть заморожувати і конфісковувати.

З іншого боку, скажімо прямо, всі хто жив і хто має власність в Криму є заручниками Путіна з лютого 2014 року.

Що робити Україні у відповідь на пакет російських санкцій?

Око за око, зуб за зуб — потрібно вводити нові точкові санкції спрямовані на економічні інтереси Путіна, російських бізнесменів і чиновників з його найближчого оточення.

Починати треба з конфіскації майна тих депутатів і сенаторів, хто голосував за анексію Криму в березні 2014 року.

В СБУ та РНБО знають кого я маю на увазі”.

Нардеп Юлія Тимошенко:

“Кремль включив мене до санкційних списків.

Посміхаюся і уявляю, як зараз на Банковій оперативно складаються нові темники про те, що „Кремль зробив це спеціально“. Бо в них на міфологемі про мене як про „кремлівську руку“ побудована вся чорна PR-кампанія”.

Нардеп Олексій Гончаренко:


Нардеп Борислав Береза:

“Росія внесла мене в списку санкцій. З таким же успіхом вони могли внести мене в список тих, кому забороняється стрибати з даху багатоповерхового будинку або злітати в наступний вівторок на Марс. Стрибати з даху будинку я не планував і не планую, а на Марс у вівторок не зможу, тому що починається пленарна сесія в ВР. Але внесли. 15 номер в списку з 332 людей”.

Нардеп Олег Ляшко:

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука похвалився фінансовими операціями з РФ:

Нардеп Максим Бурбак:

Нардеп Ірина Геращенко:

“Журналісти просять коментар щодо „санкційного списку“. Ну, по- перше, я давно нев‘іздна в РФ, тому мені їх ці списки не цікаві. По- друге , приємно знаходитися в одному списку з пристойними ( в більшості своїй) людьми. По- третє, ключова моя задача : робити все, аби українські і світові санкції проти РФ посилювалися. По- четверте, як казав колись Віктор Спенанович Черномирдін ” напугали бабу туфлями на каблуках"): Взагалі вважаю, що політики ,які не потрапили в цей список, мають задатися запитанням : а що ж вони роблять в українській політиці. Є там , правда, парочка прізвищ для прикриття своіх, кремлівських , щоб і далі тягти їх в українську владу під виглядом патріотів і патріоток у вишиванках. В цьому списку- вся команда Порошенка, в тому числі і його син. Хороша оцінка роботи українського президента Кремлем): Президент і його команда і надалі робитимуть все, щоб у Кремля пригорало. І в ПАРЄ. І в ООН. На всіх міжнародних майданчиках. До повного звільнення України, до деокупації Криму і Донбасу".

Нардеп Дмитро Добродомов: 

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Екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, якого не включили до санкційного списку: 

"Навіть зовсім поверховий аналіз так званого "санкційного списку" РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер".

Секретар РНБО Олександр Турчинов

“Інформація щодо застосування Росією санкцій проти України застала мене на військовому полігоні на півдні нашої країни поруч з Автономною Республікою Крим, де відбуваються масштабні військові навчання з протиповітряної оборони. На мою думку, є тільки один можливий коментар щодо цих російських санкцій — налякали їжаків голим задом. Крапка”.

Журналіст Олександр Ткаченко

Нардеп Михайло Гаврилюк

Народний депутат Роман Мацола

Нардеп Мустафа Найєм

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