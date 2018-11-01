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Климкин назвал российские санкции "многосерийным сериалом"

Климкин назвал российские санкции "многосерийным сериалом"

Киев  •  УНН

 • 8208 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Появление санкционного списка РФ станет началом многосерийного сериала со стороны России относительно попыток влияния на Украину накануне выборов. Такое мнение выразил министр иностранных дел Павел Климкин, которого не включили в санкционный список, в Facebook, передает УНН.

"Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер", - отметил министр.

Отметим, что Павел Климкин в санкционный список не попал.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что рассматривает российские санкции как пиар-ход для населения России, чтобы они поверили в то, что РФ якобы еще имеет какой-то вес на международной арене.

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На российские санкции отреагировали и другие политики Украины.

Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.

Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

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Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.

В сентябре же в Кремле пообещали "построенной на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.

Украинские Национальные Новости

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