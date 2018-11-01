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Клімкін назвав російські санкції "багатосерійним серіалом"

Клімкін назвав російські санкції "багатосерійним серіалом"

Київ • УНН

 • 8209 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поява санкційного списку РФ стане початком багатосерійного серіалу з боку Росії щодо спроб впливу на Україну напередодні виборів. Таку думку виразив міністр закордонних справ Павло Клімкін, якого не включили до санкційного списку, в Facebook, передає УНН.

"Навіть зовсім поверховий аналіз так званого "санкційного списку" РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер", - зазначив міністр.

Відзначимо, що Павла Клімкіна до санкційного списку не включили.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розглядає російські санкції як піар-хід для населення Росії, аби вони повірили в те, що РФ нібито ще має якусь вагу на міжнародній арені.

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На російські санкції відреагували й інші політики України.

Нагадаємо, 1 листопада Росія ввела економічні санкції  стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.

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Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.

Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.

Додамо, рішення про санкції з'явилося після того, як у травні РНБО ввела санкції  проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ.

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Згодом, у вересні, РНБО України застосувала спеціальні санкції  до низки транспортних підприємств РФ.

У вересні ж у Кремлі пообіцяли "побудовану на принципі взаємності" відповідь на санкції України.

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