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Разворовали более 107 млн гривен: СБУ и НАБУ разоблачили экс-чиновников "Укроборонпрома"

Разворовали более 107 млн гривен: СБУ и НАБУ разоблачили экс-чиновников "Укроборонпрома"

Киев  •  УНН

 • 5555 просмотра

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СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения 107 млн грн на экспорте военной продукции в 2016-2019 годах. Пятерым подозреваемым, которые скрываются за границей, грозит до 12 лет заключения.

Правоохранители сообщили о подозрении экс-чиновникам «Укроборонпрома», которых уличили в хищении более 107 млн гривен в течение 2016-2019 годов. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Контрразведка Службы безопасности и НАБУ разоблачили схему присвоения бюджетных средств на бывшем госпредприятии концерна «Укроборонпром» в течение 2016-2019 годов. По результатам комплексных мероприятий разоблачены 4-х экс-чиновников оборонной компании, которые украли более 107 млн государственных гривен на экспорте военной продукции 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что организаторы привлекали аффилированную коммерческую структуру с зарубежной регистрацией, и находясь на руководящих должностях, подписывали соглашения с директором этой фирмы на сопровождение по заключению и дальнейшему выполнению договоров с экспортерами украинского вооружения.

На самом деле всю соответствующую работу с иностранными заказчиками военной продукции осуществляло оборонное предприятие Украины. При этом деятельность аффилированной компании оставалась только «на бумаге», а на ее счета поступали бюджетные средства из нашего государства якобы за реализованное посредничество. В дальнейшем эти деньги выводили в тень через фиктивные фирмы, чтобы распределить между всеми участниками сделки 

- добавили в СБУ.

По разоблаченным фактам 4-м экс-чиновникам и руководителю аффилированной компании, которые скрываются за рубежом, заочно сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный организованной группой).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним,

Бывшего чиновника подозревают во лжи в декларации - по данным следствия, он не задекларировал более 95 миллионов гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

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