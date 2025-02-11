Розікрали понад 107 млн гривень: СБУ та НАБУ викрили експосадовців “Укроборонпрому”

Правоохоронці повідомили про підозру експосадовцям "Укроборонпрому", яких викрили на розкраданні понад 107 млн гривень протягом 2016-2019 років. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Контррозвідка Служби безпеки та НАБУ викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну "Укроборонпром" протягом 2016-2019 років. За результатом комплексних заходів викрито 4-х експосадовців оборонної компанії, які вкрали понад 107 млн держаних гривень на експорті військової продукції - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що організатори залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією, та перебуваючи на керівних посадах, підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння.

Насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України. При цьому діяльність афілійованої компанії залишалась тільки "на папері", а на її рахунки надходили бюджетні кошти з нашої держави нібито за реалізоване посередництво. Надалі ці гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, щоб розподілити між усіма учасниками оборудки - додали в СБУ.

За викритими фактами 4-м експосадовцям та керівнику афілійованої компанії, які переховуються за кордоном, заочно повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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