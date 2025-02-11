Розікрали понад 107 млн гривень: СБУ та НАБУ викрили експосадовців “Укроборонпрому”
Київ • УНН
СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання 107 млн грн на експорті військової продукції у 2016-2019 роках. П'ятьом підозрюваним, які переховуються за кордоном, загрожує до 12 років ув'язнення.
Правоохоронці повідомили про підозру експосадовцям "Укроборонпрому", яких викрили на розкраданні понад 107 млн гривень протягом 2016-2019 років. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
Контррозвідка Служби безпеки та НАБУ викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну "Укроборонпром" протягом 2016-2019 років. За результатом комплексних заходів викрито 4-х експосадовців оборонної компанії, які вкрали понад 107 млн держаних гривень на експорті військової продукції
Повідомляється, що організатори залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією, та перебуваючи на керівних посадах, підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння.
Насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України. При цьому діяльність афілійованої компанії залишалась тільки "на папері", а на її рахунки надходили бюджетні кошти з нашої держави нібито за реалізоване посередництво. Надалі ці гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, щоб розподілити між усіма учасниками оборудки
За викритими фактами 4-м експосадовцям та керівнику афілійованої компанії, які переховуються за кордоном, заочно повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);
ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою).
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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