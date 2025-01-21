Разведка Словакии обнаружила операцию по дестабилизации страны - детали засекречены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Служба разведки Словакии получила информацию о долговременной операции влияния на страну. Из-за секретности детали сообщат парламентариям в устной форме на закрытом заседании.

Служба разведки Словакии (SIS) получила информацию о деятельности, направленной на дестабилизацию Словакии, сообщает Aktuality.sk, пишет УНН.

Детали

SIS, как сообщается, «получила серьезную информацию о долговременной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию Словацкой Республики». Служба, как указано, предоставила ее получателям в соответствии с законом и дала согласие на информирование членов Национального совета (парламента) Словацкой Республики в устной форме в такой степени, чтобы цель уголовного производства не была сорвана. Об этом TASR сообщила пресс-секретарь SIS Катарина Немова.

«Учитывая серьезность содержания и степень секретности сообщения, невозможно предоставить дополнительную информацию», - сказала Немова.

Словацкие парламентарии, как отмечается, продолжат закрытое заседание по предложению оппозиции о выражении недоверия правительству, о чем заявил заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Петер Жига после того, как его попросил сделать это премьер-министр Роберт Фицо. Фицо хочет сообщить депутатам об отчете, который содержит секретную информацию. Публичным будет только голосование по представлению об отставке правительства, которое должно состояться во вторник. Оппозиция это критикует. Она просит, чтобы остальные дебаты были публичными по умолчанию.

Словацкие психиатры требуют отставки премьера: что ответил Фицо20.01.25, 11:25 • 31342 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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