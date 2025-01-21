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Розвідка Словаччини виявила операцію з дестабілізації країни - деталі засекречені

Київ • УНН

 • 26816 перегляди

Служба розвідки Словаччини отримала інформацію про довготривалу операцію впливу на країну. Через секретність деталі повідомлять парламентарям в усній формі на закритому засіданні.

Служба розвідки Словаччини (SIS) отримала інформацію про діяльність, спрямовану на дестабілізацію Словаччини, повідомляє Aktuality.sk, пише УНН.

Деталі

SIS, як повідомляється, "отримала серйозну інформацію про довготривалу організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію Словацької Республіки". Служба, як вказано, надала її одержувачам відповідно до закону та дала згоду на інформування членів Національної ради (парламенту) Словацької Республіки в усній формі в такій мірі, щоб мета кримінального провадження не була зірвана. Про це TASR повідомила речниця SIS Катаріна Немова.

"Зважаючи на серйозність змісту та ступінь секретності повідомлення, неможливо надати додаткову інформацію", - сказала Немова.

Словацькі парламентарі, як зазначається, продовжать закрите засідання щодо пропозиції опозиції про висловлення недовіри уряду, про що заявив заступник голови Національної ради Словацької Республіки Петер Жіга після того, як його попросив зробити це прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Фіцо хоче повідомити депутатів про звіт, який містить секретну інформацію. Публічним буде лише голосування щодо подання про відставку уряду, яке має відбутися у вівторок. Опозиція це критикує. Вона просить, щоб решта дебатів була публічною за замовчуванням.

Словацькі психіатри вимагають відставки прем'єра: що відповів Фіцо20.01.25, 11:25 • 34163 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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