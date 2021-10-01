Разумков пригласил "Слуг народа" во фракцию в понедельник

КИЕВ. 1 октября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий пригласил в понедельник, 4 сентября “Слуг народа” на заседание фракции, где сможет ответить на все вопросы о своей деятельности за последние два года. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” Савика Шустера, передает корреспондент УНН.