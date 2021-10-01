Разумков вважає несправедливим, що його не запросили на засідання “Великої фракції”

Цитата

На запитання чому він не в Трускавці, Разумков відповів: “Тому, що деякі функціонери, мої колеги вирішили, що мені не треба там бути. Я думаю, що це несправедливо, це неправильно і багатьох з них не було на той момент, коли цей процес починався”.

Деталі

Він зауважив, що завжди був на фракції “Слуга народу” і вважає, що коли розглядається питання відставки спікера, варто його послухати.

“Я і до колег звертаюся, мені точно немає за, що ховати очі, я готовий дискутувати по будь-яким питанням з ними. За кожну свою дію я готовий відповісти, але коли це відбувається за моєю спиною — це виглядає м’яко кажучи непорядно”, — сказав Разумков.

Разумков додав, що йому іноді дуже страшно чути від колег проте, що посада спікера — це посада і власність тієї чи іншої партії.

“Посади в цій державі не бувають власністю ні партії, ні фракції”, — зауважив він.

Доповнення

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що привіз до Трускавця підписні листи за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Що було раніше

30 вересня голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія попросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.

Пізніше прессекретар Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що лист про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова був направлений головою депутатської фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією саме від імені фракції, а не за його ініціативою.

Згодом надійшло друге звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. На цей раз від народного депутата України Давида Арахамії.

Додамо

Як повідомило УНН інформоване джерело, народні депутати на з’їзді фракції “Слуга народу” обговорять питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Окрім того, Арахамія заявляв, що Разумков був делегований на свою посаду фракцією “Слуга народу” та може бути замінений, якщо в нього не співпадають думки з монобільшістю.