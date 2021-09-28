Разумков предложил Зеленскому наложить вето на закон об олигархах

Добавим
Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!” ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.
А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за правовой коллизии, которая образовалась. Речь о том, что учли одновременно 3 (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.
По словам Вениславского, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде переголосовать статью 5 закона “об олигархах” из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования.
Добавим, что между председателем Рады Дмитрием Разумковым, и “слугами народа” в последнее время происходит конфликт. В частности, сначала ходили слухи о его возможной отставке.
СМИ сообщали, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за отставку Разумкова.
Также ходили слухи о возможной смене председателя Верховной Рады с Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой.
Сам председатель парламента заявил, что он “не станет держаться за должность”, если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году “слуг народа” вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.
Первый заместитель главы президентской фракции “Слуги народа” в парламенте, председатель одноименной партии Александр Корниенко заявил, что в настоящее время между ним и председателем Верховной Рады чисто “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”.
Корниенко считает, что действия Разумкова касательно “слуг народа” “не является командными”.
В то же время, народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко в комментарии УНН рассказал, что “Слуги народа” пока не собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Это вопрос не будет нарушаться до конца следующей недели.