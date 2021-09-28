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Разумков предложил Зеленскому наложить вето на закон об олигархах

Разумков предложил Зеленскому наложить вето на закон об олигархах

Киев  •  УНН

 • 30441 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на закон об олигархах. Это является одним из вариантов решения правовой коллизии в законопроекте, который был проголосован с тремя взаимопротиворечащими поправками, сообщил спикер в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата

“Это можно исправить следующим образом: или это может быть вето президента, возврат (законопроекта) в Верховную Раду с предложениями. Тем более, что президент является автором этого законопроекту. Или закон может быть подписан, и после этого можно будет вносить изменения в этот закон”, — сказал Разумков.

“В связи с тем, что была применена непонятная процедура, потому что объединили статьи регламента, которые между собой не сочетаются, которые противоречат другим статьям регламента ВР. Я глубоко убежден, что депутатов намеренно ввели в заблуждение потому, что те, кто предложил эту процедуру — сами за нее проголосовали. Я имею в виду Руслана Стефанчука и Федора Вениславского. После этого будут последствия. Сейчас уже написано от представителей оппозиции заявления в ГБР и Генпрокуратуру. Это также тормозит процесс”, — рассказал глава парламента.

Что предшествовало

Ранее представитель Президента в Конституционном суде, народный депутат Федор Вениславский заявил, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли. Вениславский ожидает, что к концу следующей недели спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подпишет закон и документ будет передан на подпись Президенту.

Добавим

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!” ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за правовой коллизии, которая образовалась. Речь о том, что учли одновременно 3 (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

По словам Вениславского, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде переголосовать статью 5 закона “об олигархах” из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования.

Добавим, что между председателем Рады Дмитрием Разумковым, и “слугами народа” в последнее время происходит конфликт. В частности, сначала ходили слухи о его возможной отставке.

СМИ сообщали, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за отставку Разумкова.

Также ходили слухи о возможной смене председателя Верховной Рады с Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой.

Сам председатель парламента заявил, что он “не станет держаться за должность”, если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году “слуг народа” вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.

Первый заместитель главы президентской фракции “Слуги народа” в парламенте, председатель одноименной партии Александр Корниенко заявил, что в настоящее время между ним и председателем Верховной Рады чисто “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”.

Корниенко считает, что действия Разумкова касательно “слуг народа” “не является командными”.

В то же время, народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко в комментарии УНН рассказал, что “Слуги народа” пока не собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Это вопрос не будет нарушаться до конца следующей недели.

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