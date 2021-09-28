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Разумков запропонував Зеленському накласти вето на закон про олігархів

Разумков запропонував Зеленському накласти вето на закон про олігархів

Київ • УНН

 • 30444 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував президенту Володимиру Зеленському накласти вето на закон про олігархів. Це є одним з варіантів розв’язання правової колізії, коли було проголосовано щодо трьох взаємосуперечливих правок, повідомив спікер в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Цитата

“Це можна виправити наступним чином: або це може бути вето президента, повернення (законопроєкту) до Верховної Ради з пропозиціями. Тим більше, що президент є автором цього законопроєкту. Або закон може бути підписаний, і після цього можна буде вносити зміни в цей закон”, — сказав Разумков.

“У зв’язку з тим, що була застосована незрозуміла процедура, бо об’єднали статті регламенту, які між собою не поєднуються, яка суперечать іншим статтям регламенту ВР. Я глибоко переконаний, що депутатів навмисно ввели в оману тому, що ті, хто запропонував цю процедуру — самі за неї проголосували. Я маю на увазі Руслана Стефанчука та Федора Веніславського. Після цього будуть наслідки. Зараз вже написано від представників опозиції заяви до ДБР та Генпрокуратури. Це також гальмує процес”, — розповів голова парламенту.

Що передувало

Раніше представник Президента у Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський заявив, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли. Веніславський очікує, що до кінця наступного тижня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підпише закон і документ буде передано на підпис Президенту.

Додамо

Верховна Рада схвалила законопроєкт про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроєкту про олігархів.

А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроєкт через правову колізію, що утворилась. Мова про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Зі слів Веніславського, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді переголосувати статтю 5 закону “про олігархів” через правову колізію, що виникла внаслідок голосування.

Додамо, що між головою Ради Дмитром Разумковим, та “Слугами народу” останнім часом відбувається конфлікт. Зокрема, від початку ходили чутки щодо його можливої відставки.

ЗМІ повідомляли, що у Верховній Раді йде активний збір підписів за відставку Разумкова.

Також ходили чутки щодо можливої зміни голови Верховної Ради з Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчука, який є більш лояльною до Президента фігурою.

Сам голова парламенту заявив, що він “не стане триматися за посаду”, якщо ініціюють його відставку. До слова, до парламенту у 2019 році “слуг народу” вів саме Дмитро Разумков, однак потім залишив посаду голови політсили.

Перший заступник голови президентської фракції “Слуги народу” у парламенті, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявив, що наразі між ним і головою Верховної Ради чисто “письмові відносини”, а також “складна виробнича ситуація”.

Корнієнко вважає, що дії Разумкова щодо “слуг народу” “не є командними”.

Водночас, народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко у коментарі УНН розповів, що “Слуги народу” поки не збирають підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Це питання не буде порушуватися до кінця наступного тижня.

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