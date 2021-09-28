Разумков запропонував Зеленському накласти вето на закон про олігархів

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“Це можна виправити наступним чином: або це може бути вето президента, повернення (законопроєкту) до Верховної Ради з пропозиціями. Тим більше, що президент є автором цього законопроєкту. Або закон може бути підписаний, і після цього можна буде вносити зміни в цей закон”, — сказав Разумков.

“У зв’язку з тим, що була застосована незрозуміла процедура, бо об’єднали статті регламенту, які між собою не поєднуються, яка суперечать іншим статтям регламенту ВР. Я глибоко переконаний, що депутатів навмисно ввели в оману тому, що ті, хто запропонував цю процедуру — самі за неї проголосували. Я маю на увазі Руслана Стефанчука та Федора Веніславського. Після цього будуть наслідки. Зараз вже написано від представників опозиції заяви до ДБР та Генпрокуратури. Це також гальмує процес”, — розповів голова парламенту.

Що передувало

Раніше представник Президента у Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський заявив, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли. Веніславський очікує, що до кінця наступного тижня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підпише закон і документ буде передано на підпис Президенту.