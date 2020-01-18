Разумков рассказал от чего зависят зарплаты нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков комментируя зарплаты депутатов рассказал, в частности, что его заместитель - Руслан Стефанчук - получает больше, чем глава парламента. Об этом Разумков рассказал во время интервью в эфире телеканала "Украина", передает УНН.
“Фактическая заработная плата, которую получают народные депутаты Украины в этом году ... есть градация: председатель ВРУ, первый заместитель, заместитель, председатель комитета, заместитель председателя комитета и народный депутат. Народный депутат „грязными“ получает 42 тыс. 40 грн, если я не ошибаюсь. Отнимите налоги и получите ту сумму, которую он будет получать в этом году. В прошлом году это было минус 3 тыс грн”, — отметил Разумков.
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Он добавил, что зарплата парламентариев привязана к прожиточному минимуму.
“Другой вопрос — это надбавка. Это по всей госслужбе — если доктор наук, если кандидат наук, — там есть надбавка. Фактически, у нас есть доктор наук — Руслан Стефанчук, мой первый заместитель, — он получает больше даже, чем я. Но он заслуживает этого”, — подчеркнул Разумков.
Разумков также добавил, что депутаты не получали никаких “дополнительных премий” перед Новым годом.
Напомним, в “Слуге народа” назвали фейком информацию о большие зарплаты министров и их повышение для нардепов.