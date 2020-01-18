Разумков розповів від чого залежать зарплати нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков коментуючи зарплати депутатів розповів, зокрема, що його заступник — Руслан Стефанчук — отримує більше, ніж голова парламенту. Про це Разумков розповів під час інтерв’ю в етері телеканалу “Україна”, передає УНН.
“Фактична заробітна плата, яку отримують народні депутати України в цьому році... є градація: голова ВРУ, перший заступник, заступник, голова комітету, заступник голови комітету і народний депутат. Народний депутат „брудними“ отримує 42 тис. 40 грн, якщо я не помиляюся. Відніміть податки і отримаєте ту суму, яку він буде отримувати в цьому році. В минулому році це було мінус 3 тис грн”, — зазначив Разумков.
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Він додав, що зарплата парламентарів прив’язана до прожиткового мінімуму.
“Інше питання — це надбавка. Це є по всій держслужбі — якщо доктор наук, якщо кандидат наук, — там є надбавка. Фактично, у нас є доктор наук — Руслан Стефанчук, мій перший заступник, — він отримує більше навіть, ніж я. Але він заслуговує на це”, — наголосив Разумков.
Разумков також додав, що депутати не отримували жодних “додаткових премій” перед Новим роком.
Нагадаємо, у “Слузі народу” назвали фейком інформацію про великі зарплати міністрів та їх підвищення для нардепів.