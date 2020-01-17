Разумков про відставку Гончарука: це політичний жест

“Це був політичний жест прем’єр-міністра і він звернувся до президента з такою пропозицією. Якби президент підтримав цю пропозицію, я думаю, що прем’єр-міністр звернувся би до Верховної Ради з відповідною вже формальною заявою про те, що він буде складати з себе повноваження. Оскільки ми дотримуємося ідеології, що він член команди президента, то саме до президента він і звернувся. Інформацію про те, що є заява на голову Верховної Ради, на жаль, її не можу підтвердити чи спростувати. До Верховної Ради таких заяв не надходило”, — розповів Разумков.

При цьому, Разумков відзначив, що, так звані “плівки Гончарука” можуть виявитися не автентичними.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.

Як повідомляв УНН, 17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Раніше у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії “Слуга народу”, під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, “захмарні” зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших “зливів” з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб “кожен українець відчув реальні зміни”.