Разумков об отставке Гончарука: это политический жест
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал политическим жестом заявление об отставке на имя президента от премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом Разумков сказал во время интервью в эфире телеканала “Украина”, передает УНН.
“Это был политический жест премьер-министра и он обратился к президенту с таким предложением. Если бы президент поддержал это предложение, я думаю, что премьер-министр обратился бы в Верховную Раду с соответствующим уже формальным заявлением о том, что он будет слагать с себя полномочия. Поскольку мы придерживаемся идеологии, что он член команды президента, то именно к президенту он и обратился. Информацию о том, что есть заявление на председателя Верховной Рады, к сожалению, ее не могу подтвердить или опровергнуть. В Верховную Раду таких заявлений не поступало”, — рассказал Разумков.
При этом, Разумков отметил, что, так называемые “пленки Гончарука” могут оказаться не подленными.
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Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд неотложных задач.
Как сообщал УНН, 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал ее Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.
Ранее в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он “полный профан”.
Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии “Слуга народа”, во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, “заоблачные” зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.
Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых “сливов” с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы “каждый украинец почувствовал реальные изменения”.