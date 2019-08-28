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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 44583 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123012 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133436 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123748 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126783 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129234 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153032 просмотра

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Разумков прокомментировал предстоящее назначение на должность премьер-министра Украины

Разумков прокомментировал предстоящее назначение на должность премьер-министра Украины

Киев  •  УНН

 • 60737 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. В частности, он не смог подтвердить или опровергнуть информацию о назначении нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова на должность вице-премьера по силовым вопросам. Об этом он рассказал в пресс конференции после заседания Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, передает УНН.

“Если мы говорим о каких-либо других кандидатурах, которые, возможно, будут работать, либо не будут работать в правительстве государства — это, я думаю, что это тоже возможно только после дискуссии и консультации с фракцией”, — сказал Разумков на вопрос журналистов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что наиболее вероятным претендентом на пост главы правительства нынешний заместитель руководителя Офиса президента — Алексей Гончарук.

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Различные СМИ также сообщали, что, вероятно, вице-премьером по силовым вопросам станет нынешний руководитель МВД — Арсен Аваков.

Первое заседание парламента девятого созыва должно состояться 29 августа.

Напомним, ранее политический эксперт назвал главного претендента на должность премьер-министра.

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