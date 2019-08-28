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Разумков прокоментував майбутнє призначення на посаду прем’єр-міністра України

Разумков прокоментував майбутнє призначення на посаду прем’єр-міністра України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков не підтвердив, але й не спростував інформацію щодо можливого призначення Олексія Гончарука на посаду прем’єр-міністра України. Зокрема, він не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про призначення нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на посаду віце-прем’єра із силових питань. Про це він розповів під пресконференції після засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, передає УНН.

“Якщо ми говоримо про будь-які інші кандидатури, які, можливо, будуть працювати, або не будуть працювати в уряді держави — то, я думаю, що це теж можливо лише після дискусії та консультації з фракцією”, — відповів Разумков на запитання журналістів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що найбільш ймовірним претендентом на посаду глави уряду є нинішній заступник керівника Офісу президента — Олексій Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У “Слузі народу” визначилися з кандидатами на посаду прем’єр-міністра України

Різні ЗМІ також повідомляли, що, ймовірно, віцепрем’єром із силових питань стане теперішній керівник МВС — Арсен Аваков.

Перше засідання парламенту дев’ятого скликання має відбутися 29 серпня.

Нагадаємо, раніше політичний експерт назвав головного претендента на посаду прем’єр-міністра.

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