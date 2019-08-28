Разумков прокоментував майбутнє призначення на посаду прем’єр-міністра України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков не підтвердив, але й не спростував інформацію щодо можливого призначення Олексія Гончарука на посаду прем’єр-міністра України. Зокрема, він не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про призначення нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на посаду віце-прем’єра із силових питань. Про це він розповів під пресконференції після засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, передає УНН.
“Якщо ми говоримо про будь-які інші кандидатури, які, можливо, будуть працювати, або не будуть працювати в уряді держави — то, я думаю, що це теж можливо лише після дискусії та консультації з фракцією”, — відповів Разумков на запитання журналістів.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що найбільш ймовірним претендентом на посаду глави уряду є нинішній заступник керівника Офісу президента — Олексій Гончарук.
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Різні ЗМІ також повідомляли, що, ймовірно, віцепрем’єром із силових питань стане теперішній керівник МВС — Арсен Аваков.
Перше засідання парламенту дев’ятого скликання має відбутися 29 серпня.
Нагадаємо, раніше політичний експерт назвав головного претендента на посаду прем’єр-міністра.