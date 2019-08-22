Експерт назвав головного претендента на посаду прем'єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Головним претендентом на посаду прем’єр-міністра у новому складі уряду є нинішній заступник голови Офісу Президента Олексій Гончарук. Про це у коментарі УНН заявив політичний експерт Володимир Фесенко.
"На мій погляд, головною кандидатурою є заступник голови Офісу Президента Олексій Гончарук. Також можуть розглядатися інші кандидатури, які є "своїми" для команди Зеленського: Олександр Данилюк, Олег Устенко, а Коболєв (голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв – ред.) і всі інші – це "чужі", тому я мало вірю в те, що кандидатури "чужих" будуть розглядатися на посаду прем’єра", - вважає Фесенко.
Він наголосив, що головний кадровий принцип команди чинного Президента – призначати своїх.
Нагадаємо, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не виключив розгляд кадрових питань парламентарями вже 29 серпня, тобто в день урочистого засідання Верховної Ради 9 скликання.
Раніше вірогідний керівник майбутньої фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що у партії є шорт-лист претендентів на посаду прем’єра, в ньому голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, заступник голови Офісу Президента з економічних питань Олексій Гончарук заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.