Эксперт назвал главного претендента на пост премьер-министра

"На мой взгляд, главной кандидатурой является заместитель председателя Офиса Президента Алексей Гончарук. Также могут рассматриваться другие кандидатуры, которые являются "своими" для команды Зеленского: Александр Данилюк, Олег Устенко, а Коболев (председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев - ред.) и все остальные - это "чужие", поэтому я мало верю в то, что кандидатуры "чужих" будут рассматриваться на должность премьера", - считает Фесенко.

Он отметил, что главный кадровый принцип команды действующего президента - назначать своих.

Напомним, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключил рассмотрение кадровых вопросов парламентариями уже 29 августа, то есть в день торжественного заседания Верховной Рады 9 созыва.

Ранее вероятный руководитель будущей фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что у партии есть шорт-лист претендентов на пост премьера, в нем председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, заместитель председателя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.