Эксперт назвал главного претендента на пост премьер-министра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42672 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119083 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129773 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120951 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125202 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128115 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152855 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150959 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140820 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Эксперт назвал главного претендента на пост премьер-министра

Эксперт назвал главного претендента на пост премьер-министра

Киев  •  УНН

 • 23751 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Главным претендентом на пост премьер-министра в новом составе правительства является нынешний заместитель председателя Офиса Президента Алексей Гончарук. Об этом в комментарии УНН заявил политический эксперт Владимир Фесенко.

"На мой взгляд, главной кандидатурой является заместитель председателя Офиса Президента Алексей Гончарук. Также могут рассматриваться другие кандидатуры, которые являются "своими" для команды Зеленского: Александр Данилюк, Олег Устенко, а Коболев (председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев - ред.) и все остальные - это "чужие", поэтому я мало верю в то, что кандидатуры "чужих" будут рассматриваться на должность премьера", - считает Фесенко.

Он отметил, что главный кадровый принцип команды действующего президента - назначать своих.

Напомним, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключил рассмотрение кадровых вопросов парламентариями уже 29 августа, то есть в день торжественного заседания Верховной Рады 9 созыва.

Ранее вероятный руководитель будущей фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что у партии есть шорт-лист претендентов на пост премьера, в нем председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, заместитель председателя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

Украинские Национальные Новости

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