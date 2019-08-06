У "Слузі народу" визначилися з кандидатами на посаду прем'єр-міністра України

“У нас є шорт-лист (короткий список — ред), в ньому Андрій Коболєв (голова правління НАК „Нафтогаз України“ — ред), Юрій Вітренко (виконавчий директор „Нафтогазу“ — ред), Олексій Гончарук (заступник голови Офісу президента з економічних питань — ред) і Владислав Рашкован (заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді — ред)”, — зазначив Арахамія.

Щодо того, хто може стати головою нового українського парламенту, то він назвав кандидата, який, за його словами є “безальтернативним” на цю посаду — керівника партії “Слуга народу” Дмитра Разумкова.

“Я думаю, спікером буде Дмитро Разумков. У Трускавці (місце, де новообрані народні депутати партії „Слуга народу“ проходили інтенсивне навчання — ред) у нас не було взагалі жодного альтернативного кандидата. Тобто це безальтернативний кандидат”, — заявив Арахамія.

Нагадаємо, Разумков не виключив, що нова Рада вперше може зібратись на День незалежності.