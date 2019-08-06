У "Слузі народу" визначилися з кандидатами на посаду прем'єр-міністра України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Вірогідний керівник майбутньої фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що політична сила склала короткий список з кандидатур на посаду прем’єр-міністра України. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо “НВ”, передає УНН.
“У нас є шорт-лист (короткий список — ред), в ньому Андрій Коболєв (голова правління НАК „Нафтогаз України“ — ред), Юрій Вітренко (виконавчий директор „Нафтогазу“ — ред), Олексій Гончарук (заступник голови Офісу президента з економічних питань — ред) і Владислав Рашкован (заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді — ред)”, — зазначив Арахамія.
Щодо того, хто може стати головою нового українського парламенту, то він назвав кандидата, який, за його словами є “безальтернативним” на цю посаду — керівника партії “Слуга народу” Дмитра Разумкова.
“Я думаю, спікером буде Дмитро Разумков. У Трускавці (місце, де новообрані народні депутати партії „Слуга народу“ проходили інтенсивне навчання — ред) у нас не було взагалі жодного альтернативного кандидата. Тобто це безальтернативний кандидат”, — заявив Арахамія.
Нагадаємо, Разумков не виключив, що нова Рада вперше може зібратись на День незалежності.