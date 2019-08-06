Разумков не виключив, що нова Рада вперше може зібратись на День незалежності

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Перше засідання нової Верховної Ради може відбутись в період з 24 серпня по 3 вересня, але наразі говорити про це зарано. Про це заявив лідер президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“Лише сьогодні завершився підрахунок голосів і ЦВК відправила листа. Після цього є низка юридичних норм, які повинні відбутись. Діючий голова ВР збере підготовчу комісію, і вона буде займатись підготовкою першої урочистої сесії. На жаль, сьогодні ми ще поки що не можемо зазначити, про яку саме дату йде мова. Найбільш оптимістичною, але я не дуже в це вірю — це буде 24 серпня, і крайня — це 3 вересня”, — сказав Разумков.

За його словами, засідання може відбутись з 24 серпня по 3 вересня, але "поки зарано говорити про конкретну дату".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Разумков назвав кандидатів на посади заступників голови фракції "Слуги народу"

Раніше представник Президента в Кабміні Андрій Герус повідомив, що перше засідання Верховної Ради України ІХ скликання відбудеться 3 вересня. 

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