Разумков не виключив, що нова Рада вперше може зібратись на День незалежності

“Лише сьогодні завершився підрахунок голосів і ЦВК відправила листа. Після цього є низка юридичних норм, які повинні відбутись. Діючий голова ВР збере підготовчу комісію, і вона буде займатись підготовкою першої урочистої сесії. На жаль, сьогодні ми ще поки що не можемо зазначити, про яку саме дату йде мова. Найбільш оптимістичною, але я не дуже в це вірю — це буде 24 серпня, і крайня — це 3 вересня”, — сказав Разумков.

За його словами, засідання може відбутись з 24 серпня по 3 вересня, але "поки зарано говорити про конкретну дату".

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Раніше представник Президента в Кабміні Андрій Герус повідомив, що перше засідання Верховної Ради України ІХ скликання відбудеться 3 вересня.