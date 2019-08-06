Разумков не исключил, что новая Рада впервые может собраться на День независимости

"Только сегодня завершился подсчет голосов и ЦИК отправила письма. После этого есть ряд юридических норм, которые должны состояться. Действующий председатель ВР соберет подготовительную комиссию, и она будет заниматься подготовкой первой торжественной сессии. К сожалению, сегодня мы еще пока не можем сказать, о какой именно дате идет речь. Наиболее оптимистичным, но я не очень в это верю, - это будет 24 августа, и крайним - это 3 сентября", - сказал Разумков.

По его словам, заседание может состояться с 24 августа по 3 сентября, но "пока рано говорить о конкретной дате".

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Ранее представитель Президента в Кабмине Андрей Герус сообщил, что первое заседание Верховной Рады Украины ІХ созыва состоится 3 сентября.