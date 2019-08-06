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Перше засідання нової Ради відбудеться 3 вересня – Герус

Перше засідання нової Ради відбудеться 3 вересня – Герус

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Перше засідання Верховної Ради України ІХ скликання відбудеться 3 вересня. Про це повідомив представник Президента в Кабміні Андрій Герус на брифінгу, передає УНН.

"Парламент збереться 3 вересня і, відповідно, після 3 вересня будуть призначення — ті або інші. На сьогоднішній день ми зайняті іншою роботою. Краще займатися чимось корисним, аніж вести перемовини про майбутні призначення", - сказав Герус.

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Нагадаємо, 6 серпня ЦВК прийняла протокол з останнього мажоритарного округу.

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