Перше засідання нової Ради відбудеться 3 вересня – Герус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Перше засідання Верховної Ради України ІХ скликання відбудеться 3 вересня. Про це повідомив представник Президента в Кабміні Андрій Герус на брифінгу, передає УНН.
"Парламент збереться 3 вересня і, відповідно, після 3 вересня будуть призначення — ті або інші. На сьогоднішній день ми зайняті іншою роботою. Краще займатися чимось корисним, аніж вести перемовини про майбутні призначення", - сказав Герус.
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Нагадаємо, 6 серпня ЦВК прийняла протокол з останнього мажоритарного округу.