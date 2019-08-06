Первое заседание новой Рады состоится 3 сентября — Герус

"Парламент соберется 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или иные. На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - сказал Герус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" назвали первоочередные законопроекты в новой Раде

Напомним, 6 августа ЦИК приняла протокол с последнего мажоритарного округа.