Первое заседание новой Рады состоится 3 сентября — Герус
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Первое заседание Верховной Рады Украины ІХ созыва состоится 3 сентября. Об этом сообщил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус на брифинге, передает УНН.
"Парламент соберется 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или иные. На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - сказал Герус.
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Напомним, 6 августа ЦИК приняла протокол с последнего мажоритарного округа.