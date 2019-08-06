ЦВК прийняла протокол з останнього мажоритарного округу

"ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 210 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року з поміткою "Уточнений", який вказана комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що, за даними, опублікованими на сайті ЦВК, на окрузі перемогу здобув Сергій Коровченко, який йшов на вибори самовисуванцем. Він отримав 21,24% голосів.

Нагадаємо, ЦВК не пізніше 5 серпня мала підбити підсумки виборів.

Станом на 5 серпня ЦВК визнала обраними 423 народних депутатів України, зокрема: 225 – в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 – в одномандатних виборчих округах.

Але Комісія констатувала неможливість встановлення результатів виборів в ОВО № 210 у відведений для цього виборчим законом строк – до 5 серпня включно. Тож зобов’язала комісію не пізніше 16:00 6 серпня завершити здійснення повторного підрахунку голосів.