ЦИК приняла протокол из последнего мажоритарного округа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла протокол ОИК об итогах голосования в ОВО № 210 с пометкой "Уточненный". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда", - говорится в сообщении.
Добавим, что, по данным, опубликованным на сайте ЦИК, на округе победу одержал Сергей Коровченко, который шел на выборы самовыдвиженцем. Он получил 21,24% голосов.
Напомним, ЦИК не позднее 5 августа должна была подвести итоги выборов.
По состоянию на 5 августа ЦИК признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах.
Но Комиссия констатировала невозможность установления результатов выборов в ОВО № 210 в отведенное для этого избирательным законом срок - до 5 августа включительно. Поэтому обязала комиссию не позднее 16:00 6 августа завершить осуществление повторного подсчета голосов.