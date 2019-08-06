Разумков назвав кандидатів на посади заступників голови фракції "Слуги народу"

Так, Разумков підтвердив, що кандидати на заступників голови фракції — це Галина Янченко, Дмитро Соломчук, Юрій Мисягін, Павло Халімон, Євгенія Кравчук, Павло Сушко, Юрій Корявченков, Юрій Кисіль, Микола Тищенко, Вадим Струневич, Ольга Савченко, Максим Ткаченко, Артем Культенко, Роман Мулик та Олена Шуляк.

“Це люди, які будуть, скоріш за все, пропонуватись, коли ми станемо народними депутатами, в якості кандидатів на посаду заступників голови фракції політичної партії „Слуга народу“ у Верховній Раді України дев’ятого скликання”, — заявив він.

Зазначимо, раніше у ЗМІ оприлюднили ймовірний попередній список кандидатів від “Слуги народу” на посади керівників глав парламентських комітетів і фракції.

Як повідомляв УНН, раніше Разумков заявив, що його висунуть на спікера ВР.