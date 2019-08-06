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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141243 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Разумков назвал кандидатов на должности заместителей главы фракции "Слуги народа"

Разумков назвал кандидатов на должности заместителей главы фракции "Слуги народа"

Киев  •  УНН

 • 13460 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В президентской партии "Слуга народа" сформировали предварительный список кандидатов на должности заместителей главы фракции партии. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Так, Разумков подтвердил, что кандидаты на заместителей главы фракции - это Галина Янченко, Дмитрий Соломчук, Юрий Мисягин, Павел Халимон, Евгения Кравчук, Павел Сушко, Юрий Корявченков, Юрий Кисель, Николай Тищенко, Вадим Струневич, Ольга Савченко, Максим Ткаченко, Артем Культенко, Роман Мулик и Елена Шуляк.

"Это люди, которые будут, скорее всего, предлагаться, когда мы станем народными депутатами, в качестве кандидатов на должности заместителей председателя фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины девятого созыва", - заявил он.

Отметим, ранее в СМИ обнародовали вероятный предварительный список кандидатов от "Слуги народа" на должности руководителей глав парламентских комитетов и фракций.

Как сообщал УНН, ранее Разумков заявил, что его выдвинут на спикера ВР.

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