Разумков назвал кандидатов на должности заместителей главы фракции "Слуги народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В президентской партии "Слуга народа" сформировали предварительный список кандидатов на должности заместителей главы фракции партии. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
Так, Разумков подтвердил, что кандидаты на заместителей главы фракции - это Галина Янченко, Дмитрий Соломчук, Юрий Мисягин, Павел Халимон, Евгения Кравчук, Павел Сушко, Юрий Корявченков, Юрий Кисель, Николай Тищенко, Вадим Струневич, Ольга Савченко, Максим Ткаченко, Артем Культенко, Роман Мулик и Елена Шуляк.
"Это люди, которые будут, скорее всего, предлагаться, когда мы станем народными депутатами, в качестве кандидатов на должности заместителей председателя фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины девятого созыва", - заявил он.
Отметим, ранее в СМИ обнародовали вероятный предварительный список кандидатов от "Слуги народа" на должности руководителей глав парламентских комитетов и фракций.
Как сообщал УНН, ранее Разумков заявил, что его выдвинут на спикера ВР.