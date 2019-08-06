В "Слуге народа" определились с кандидатами на должность премьер-министра Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Вероятный руководитель будущей фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что политическая сила составила короткий список из кандидатур на должность премьер-министра Украины. Об этом он сказал в интервью “НВ”, передает УНН.
“У нас есть шорт-лист (короткий список — ред), в нем Андрей Коболев (председатель правления НАК „Нафтогаз Украины“ — ред), Юрий Витренко (исполнительный директор „Нафтогаза“ — ред), Алексей Гончарук (заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам — ред) и Владислав Рашкован (заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде — ред)”, — отметил Арахамия.
Относительно того, кто может стать главой нового украинского парламента, то он назвал кандидата, который, по его словам, является “безальтернативным” на эту должность — руководителя партии “Слуга народа” Дмитрия Разумкова.
“Я думаю, спикером будет Дмитрий Разумков. В Трускавце (место, где новоизбранные народные депутаты партии „Слуга народа“ проходили интенсивное обучение — ред) у нас не было вообще никакого альтернативного кандидата. То есть это безальтернативный кандидат”, — заявил Арахамия.
Напомним, Разумков не исключил, что новая Рада впервые может собраться на День независимости.