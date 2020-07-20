Разумков об экономическом кризисе: рано говорить, что мы прошли "худшую точку"

"Украина сегодня живет в реалиях, в которых живет весь мир: коронавирус и пандемия внесли свои ограничения... (Проблемы - ред.), которые мы видим как в мировой экономике, так и в экономике нашего государства", - сказал Разумков.

По его словам, согласно прогнозам по "еврозоне", будет спад экономики почти на 9% в этом году, в следующем году - прогнозируется рост лишь на 6%.

"И это приводит к тому, что меняются приоритеты для каждого из государств. Главным изменением является переориентация на внутренних производителей, на защиту национальных интересов, защиту и продвижение экономики государств. Однако я все более понимаю, что сегодня работать исключительно в режиме "замкнутой экономики" невозможно и международное движение и финансов и капитала и промышленности и товаров будет сохраняться. Украина должна находить те возможности, ключевые точки роста, которые у нас есть, которые мы можем использовать. У нас, я уверен, есть отрасли, которые нуждаются в дополнительной поддержке и со стороны государства, и со стороны дополнительных инвестиций. Это позволит двигаться и находить точки роста для украинской экономики", - заявил глава ВР.

Он подчеркнул, что, говоря о выполнении бюджета за последние 1,5-2 месяца есть положительный тренд. Если до июня исполнение бюджета было 88%, то сейчас это 92%.

"Это показывает, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса. Однако говорить, что мы вышли полностью, что можно говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, я думаю, это, мягко говоря, рановато. Но экономический кризис, с которым мы сегодня столкнулись в мире, я думаю, его можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны, и говорить о том, что мы прошли худшую точку, я думаю, пока рано", - добавил Разумков.

Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.