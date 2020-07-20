Разумков про економічну кризу: зарано говорити, що ми пройшли "найгіршу точку"

"Україна сьогодні живе у реаліях, у яких живе весь світ: коронавірус і пандемія внесли свої обмеження... (Проблеми - ред.), які ми бачимо як у світовій економіці, так і в економіці нашої держави", - сказав Разумков.

З його слів, згідно прогнозів по "єврозоні", буде спад економіки майже на 9% в цьому році, у наступному році - прогнозується зростання лише на 6%.

"І це призводить до того, що змінюються пріоритети для кожної з держав. Головною зміною є переорієнтація на внутрішніх виробників, на захист національних інтересів, захист та просування економіки держав. Однак я більш розумію, що сьогодні працювати виключно у режимі "замкнутої економіки" неможливо, і міжнародний рух і фінансів і капіталу і промисловості і товарів буде зберігатись. Україна повинна знаходити ті можливості, ключові точки росту, які є у нас, які ми можемо використовувати. У нас, я впевнений, є галузі, які потребують додаткової підтримки і з боку держави, і з боку додаткових інвестицій. Це дасть змогу рухатись та знаходити точки росту для української економіки", - заявив голова ВР.

Він підкреслив, що, говорячи виконання бюджету, за останні 1,5-2 місяці є позитивний тренд. Якщо до червня виконання бюджету було 88%, то зараз це 92%.

"Це демонструє, що економіка потроху виходить з економічної кризи. Однак говорити, що ми вийшли повністю, що можна говорити про серйозне зростання, як і вся Європа, як і весь світ, я думаю, це, м’яко кажучи, зарано. Та економічна криза, з якою ми сьогодні стикнулись у світі, я думаю, її можна порівняти лише з економічними проблемами, які ми бачили після Другої світової війни, і говорити про те, що ми пройшли найгіршу точку, я думаю, поки зарано", - додав Разумков.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули.

Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.