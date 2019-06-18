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Разумкова: возвращать оккупированный Донбасс надо не оружием, а словом

Киев • УНН

 • 11290 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Возвращать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области и людей, которые там живут, надо не оружием, а словом. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время часовой сессии ответов на вопросы, передает УНН.

Разумкова: возвращать оккупированный Донбасс надо не оружием, а словом

"Основная задача, которую ставит перед собой и Президент, и его окружение, и партия "Слуга народа", - чтобы прекратили стрелять, чтобы прекратили погибать наши граждане. А возвращать (оккупированные территории - ред.), в первую очередь, придется не оружием и автоматами, а словом ", - отметил Разумков.

По его словам, информационное оружие, которое использовала Российская Федерация в рамках гибридной войны, было гораздо страшнее оружия, снарядов, ракет или танков.

"Поэтому и возвращать надо будет этим же оружием - информационно доносить до временно оккупированных территорий, людям, которые там живут, что мы их любим, мы хотим, чтобы они вернулись, что они такие же граждане Украины, как мы", - добавил Разумкова.

Напомним, Зеленский рассказал главе ОБСЕ о своей цели вернуть мир на Донбасс.

Украинские Национальные Новости

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