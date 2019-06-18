Разумкова: возвращать оккупированный Донбасс надо не оружием, а словом

"Основная задача, которую ставит перед собой и Президент, и его окружение, и партия "Слуга народа", - чтобы прекратили стрелять, чтобы прекратили погибать наши граждане. А возвращать (оккупированные территории - ред.), в первую очередь, придется не оружием и автоматами, а словом ", - отметил Разумков.

По его словам, информационное оружие, которое использовала Российская Федерация в рамках гибридной войны, было гораздо страшнее оружия, снарядов, ракет или танков.

"Поэтому и возвращать надо будет этим же оружием - информационно доносить до временно оккупированных территорий, людям, которые там живут, что мы их любим, мы хотим, чтобы они вернулись, что они такие же граждане Украины, как мы", - добавил Разумкова.

Напомним, Зеленский рассказал главе ОБСЕ о своей цели вернуть мир на Донбасс.