Разумков: повертати окупований Донбас треба не зброєю, а словом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Повертати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області та людей, які там живуть, треба не зброєю, а словом. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час годинної сесії відповідей на запитання, передає УНН.
"Основна задача, яку ставить перед собою і Президент, і його оточення, і партія "Слуга народу", - щоб припинили стріляти, щоб припинили гинути наші громадяни. А повертати (окуповані території – ред.) , першою чергою, доведеться не зброєю і автоматами, а словом", - зазначив Разумков.
За його словами, інформаційна зброя, яку використала Російська Федерація в рамках гібридної війни, була набагато страшнішою за зброю, снаряди, ракети чи танки.
"Тому і повертати треба буде цією ж зброєю – інформаційно доносити до тимчасово окупованих територій, людям, які там живуть те, що ми їх любимо, що ми хочемо, щоб вони повернулися, що вони такі ж громадяни України, як ми", - додав Разумков.
Нагадаємо, Зеленський розповів голові ОБСЄ про свою мету повернути мир на Донбас.