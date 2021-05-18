Разумков официально созвал на четверг внеочередное заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении в четверг, 20 мая внеочередного заседания парламента. Всего на заседании планируется рассмотреть 8 вопросов. Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний на своей странице в Facebook, передает УНН.
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“Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 20 мая в 16 часов по требованию Президента Украины. В общем Парламент рассмотрит 8 законодательных инициатив”, — написала Туний.
По ее словам, среди них — законопроекты, касающиеся полномочий частных исполнителей (№ 4330, № 4331, № 4532), проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе (№ 4578), а также законопроект по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы (№ 4367).
Дополнение
Ранее председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщал, что в четверг, 20 мая, состоится внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.
Народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко заявлял, что назначение на министерские должности, которые освободятся, как ожидается после сегодняшнего внеочередного заседания, состоится в четверг, 20 мая.
Контекст
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что председатель ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
14 мая пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Как стало известно УНН, министр здравоохранения Максим Степанов слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.
В защиту Степанова в должности выступили ведущие врачи.
Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что врачи массово поддерживают главу Минздрава Максима Степанова и выступают против его возможной отставки.