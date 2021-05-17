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У четвер відбудеться позачергове засідання Ради з ініціативи Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У четвер, 20 травня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Президента України Володимира Зеленського. Про це заявив голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

У четвер відбудеться позачергове засідання Ради з ініціативи Президента

Цитата:

"В четвер у нас буде за ініціативою Президента ще одна позачергова сесія. До неї увійдуть 10 законів, так звані макрофін та МВФ", - сказав Арахамія.

Доповнення

Спікер ВР Дмитро Разумков заявляв, що питання відставки одразу трьох міністрів уряду Дениса Шмигаля буде розглянуте під час позачергового засідання, яке, ймовірно, відбудеться завтра, 18 травня.

Заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомляла, що законопроект, який передбачає, що директора НАБУ призначатиме уряд, планують винести на чергову сесію Верховної Ради у п'ятницю, 21 травня.

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