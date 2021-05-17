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The Guardian

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Питання відставки міністрів буде розглянуте на позачерговому засідання ВР

Київ • УНН

 • 16708 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Питання відставки одразу трьох міністрів уряду Дениса Шмигаля буде розглянуте під час позачергового засідання, яке, ймовірно, відбудеться завтра, 18 травня. Про це під час Погоджувальної ради депутатських груп та фракцій повідомив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

Питання відставки міністрів буде розглянуте на позачерговому засідання ВР

Деталі

Разумков повідомив, що цього пленарного тижня, на нардепів очікує щонайменше одне позачергове засідання. З ініціативою його проведення виступила монобільшість — фракція “Слуга народу”. Наразі триває збір підписів для його скликання.

“Це позачергове засідання буде стосуватися трьох речей — це питання кадрові: два міністри написали заяву за власним бажанням (це пан Криклій і пан Петрашко) і є подання прем’єр-міністра Україні на пана Степанова”, — заявив Разумков.

Він додав, що міністри мають також відзвітувати про свою роботу, щоб парламентарі розуміли за що їм дякувати, а за що ні.

Контекст

Наприкінці минулого тижня стало відомо про можливі кадрові перестановки в уряді. Двоє міністрів написали заяви про звільнення за власним бажанням, мова йде про міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владимира Криклія.

Крім того, як пізніше повідомила прессекретар спікера ВР, до парламенту надійшло подання Шмигаля про звільнення з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За інформацією УНН, причиною невдоволення міністром Степановим з боку прем’єра Дениса Шмигаля є те, що глава МОЗ занадто затято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хто претендує на крісла Криклія та Петрашка: у “Слузі народу” назвали імена

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