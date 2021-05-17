Вопрос отставки министров будет рассмотрен на внеочередном заседании ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Вопрос отставки сразу трех министров правительства Дениса Шмыгаля будет рассмотрен во время внеочередного заседания, которое, вероятно, состоится завтра, 18 мая. Об этом во время Согласительного совета депутатских групп и фракций сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
Детали
Разумков сообщил, что на этой пленарной неделе, нардепов ожидает минимум одно внеочередное заседание. С инициативой его проведения выступило монобольшинство - фракция "Слуга народа". Сейчас идет сбор подписей для его созыва.
"Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей - это вопросы кадровые: два министра написали заявление по собственному желанию (это господин Криклий и господин Петрашко) и есть представление премьер-министра Украины касательно господина Степанова", - заявил Разумков.
Он добавил, что министры также должны отчитаться о своей работе, чтобы парламентарии понимали за что им сказать спасибо, а за что нет.
Контекст
В конце прошлой недели стало известно о возможных кадровых перестановках в правительстве. Двое министров написали заявления об увольнении по собственному желанию, речь идет о министре экономики Игоре Петрашко и министра инфраструктуры Владимире Криклие.
Кроме того, как позже сообщила прессекретар спикера ВР, в парламент поступило представление Шмыгаля об освобождении от должности министра здравоохранения Максима Степанова. По информации УНН, причиной недовольства министром Степановым со стороны премьера Дениса Шмыгаля стало то, что глава Минздрава слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19.
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