Вопрос отставки министров будет рассмотрен на внеочередном заседании ВР

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 48829 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 98173 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 111416 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 282955 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 163970 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 435239 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 329179 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 220360 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247423 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256710 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
3.5м/с
73%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 32476 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 62790 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 47547 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 26093 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 21646 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 48331 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 63601 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 164405 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 282907 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 435210 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 400 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 21119 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 29541 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 58919 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 82200 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Вопрос отставки министров будет рассмотрен на внеочередном заседании ВР

Киев • УНН

 • 16708 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Вопрос отставки сразу трех министров правительства Дениса Шмыгаля будет рассмотрен во время внеочередного заседания, которое, вероятно, состоится завтра, 18 мая. Об этом во время Согласительного совета депутатских групп и фракций сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Вопрос отставки министров будет рассмотрен на внеочередном заседании ВР

Детали

Разумков сообщил, что на этой пленарной неделе, нардепов ожидает минимум одно внеочередное заседание. С инициативой его проведения выступило монобольшинство - фракция "Слуга народа". Сейчас идет сбор подписей для его созыва.

"Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей - это вопросы кадровые: два министра написали заявление по собственному желанию (это господин Криклий и господин Петрашко) и есть представление премьер-министра Украины касательно господина Степанова", - заявил Разумков.

Он добавил, что министры также должны отчитаться о своей работе, чтобы парламентарии понимали за что им сказать спасибо, а за что нет.

Контекст

В конце прошлой недели стало известно о возможных кадровых перестановках в правительстве. Двое министров написали заявления об увольнении по собственному желанию, речь идет о министре экономики Игоре Петрашко и министра инфраструктуры Владимире Криклие.

Кроме того, как позже сообщила прессекретар спикера ВР, в парламент поступило представление Шмыгаля об освобождении от должности министра здравоохранения Максима Степанова. По информации УНН, причиной недовольства министром Степановым со стороны премьера Дениса Шмыгаля стало то, что глава Минздрава слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто претендует на кресла Криклия и Петрашко: в "Слуге народа" назвали имена

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36