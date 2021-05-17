В четверг состоится внеочередное заседание Рады по инициативе Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В четверг, 20 мая, состоится внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"В четверг у нас будет по инициативе Президента еще одна внеочередная сессия. В нее войдут 10 законов, так называемые макрофин и МВФ", - сказал Арахамия.
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Спикер ВР Дмитрий Разумков заявлял, что вопрос отставки сразу трех министров правительства Дениса Шмыгаля будет рассмотрен во время внеочередного заседания, которое, вероятно, состоится завтра, 18 мая.
Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщала, что законопроект, который предусматривает, что директора НАБУ будет назначать правительство, планируют вынести на очередную сессию Верховной Рады в пятницу, 21 мая.