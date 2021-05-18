Разумков офіційно скликав на четвер позачергове засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення у четвер, 20 травня позачергового засідання парламенту. Загалом на засіданні планується розглянути 8 питань. Про це повідомила прессекретар Разумкова Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер 20 травня о 16 годині на вимогу Президента України. Загалом Парламент розгляне 8 законодавчих ініціатив”, — написала Туній.
За її словами, серед них — законопроекти, що стосуються повноважень приватних виконавців (№ 4330, № 4331, № 4532), проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи (№ 4578), а також законопроект щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (№ 4367).
Доповнення
Раніше голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія повідомляв, що у четвер, 20 травня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Президента України Володимира Зеленського.
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Контекст
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.
Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія заявив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.
Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем’єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.
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Як стало відомо УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто затято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.
На захист Степанова на посаді виступили провідні лікарі.
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