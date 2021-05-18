Разумков офіційно скликав на четвер позачергове засідання ВР

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 19930 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 67138 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 151718 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 186475 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 167497 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 163297 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 112239 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88676 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 217931 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89698 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
71%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 42546 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 55272 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 64297 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 81081 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 19375 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 185312 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 217954 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 308687 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 472690 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 455993 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 20111 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 43102 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 47838 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 47753 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 48215 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Разумков офіційно скликав на четвер позачергове засідання ВР

Київ • УНН

 • 15948 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення у четвер, 20 травня позачергового засідання парламенту. Загалом на засіданні планується розглянути 8 питань. Про це повідомила прессекретар Разумкова Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Разумков офіційно скликав на четвер позачергове засідання ВР

Цитата

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер 20 травня о 16 годині на вимогу Президента України. Загалом Парламент розгляне 8 законодавчих ініціатив”, — написала Туній.

За її словами, серед них — законопроекти, що стосуються повноважень приватних виконавців (№ 4330, № 4331, № 4532), проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи (№ 4578), а також законопроект щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (№ 4367).

Доповнення

Раніше голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія повідомляв, що у четвер, 20 травня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Президента України Володимира Зеленського.

Народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко заявляв, що призначення на міністерські посади, які звільняться, як очікується після сьогоднішнього позачергового засідання, відбудеться в четвер, 20 травня.

Контекст

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія заявив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем’єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшло подання Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як стало відомо УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто затято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

На захист Степанова на посаді виступили провідні лікарі.

Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що лікарі масово підтримують главу МОЗ Максима Степанова і виступають проти його можливої відставки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94