Разумков: количество военных, которое заступает на боевое дежурство, должно быть равно количеству, что возвращается

Отмечается, что глава парламента поздравил военных с сегодняшним праздником и пожелал им вдохновения, успеха и победы.

"Именно вы сегодня защищаете территориальную целостность нашего государства, именно вы являететсь тем флагманом, который отстаивает позиции Украины на фронте. И благодаря вашей ежедневной работе мы можем выполнять свою работу, медики - свою, а учителя - свою", - отметил он.

По словам главы Верховной Рады, сегодняшний день - не просто праздник, а важное событие в истории, ведь вес, который мы понимаем, говоря о Вооруженных Силах Украины, вырос во много раз за последние годы. И в этом есть заслуга каждого военного.

Также Разумков почтил минутой молчания тех, кто отдал свою жизнь, защищая территориальную целостность нашего государства.

"Это не просто слова, это человеческие судьбы, пожалуй, лучшие из нас, которые остались на Востоке", - подчеркнул он.

Глава Парламента отметил, что каждый на своем месте должен сделать все возможное для того, чтобы в нашем государстве снова воцарился мир.

"Я знаю, что все мы должны делать так, чтобы будущее наших детей было счастливым, и оно было именно в Украине. Я желаю и Вам, и себе, чтобы количество людей, которое идет на боевое дежурство, было равно тому количеству, которое с него возвращается", - добавил он.

Кроме того, Дмитрий Разумков наградил военных отличиями Верховной Рады Украины по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Напомним, сегодня Разумков поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины и заявил, что стране нужны не просто принятые законы, а мир, возвращение территорий и сохраненные жизни.