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Нам потрібні не просто закони, а мир і повернення територій: Разумков привітав військовий з Днем ЗСУ

Нам потрібні не просто закони, а мир і повернення територій: Разумков привітав військовий з Днем ЗСУ

Київ • УНН

 • 20674 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Україні потрібні не просто прийняті закони, а мир, повернення територій та збережені життя. Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час заходів з нагоди Дня Збройних сил України на території Міністерства оборони України, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВРУ.

За його словами будь-які законодавчі напрацювання щодо повернення миру повинні бути узгодженими з тими завданнями і позиціями, які відстоює українська сторона в рамках мирних перемовин.

"Нам потрібні не просто прийняті закони, а мир, повернення територій та збереження життя наших людей", - відзначив Разумков.

Так, в урочистій церемонії також взяли участь Заступник Міністра оборони Ігор Старобінський та керівники фракцій і комітетів. Учасники заходу вшанували тих, хто віддав життя, боронячи Україну, біля меморіального комплексу "Зала пам'яті".

"Кожен на своєму місці, кожен на своїй посаді та на своєму бойовому чергуванні повинен робити все, щоб наступні аркуші у книзі пам’яті були порожніми. Зі свого боку я робитиму все залежне для цього", - додав голова ВРУ.

Зазначається, що керівники Верховної Ради поклали квіти до "Стели із дзвоном пам’яті" та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

За словами голови Парламенту, сьогоднішнє свято - це день тих, хто не просто боронить кордони нашої держави і несе службу, а часто, ризикуючи своїм життям, захищає наше мирне життя в Україні - в Києві, Одесі, Харкові чи то Львові.

Нагадаємо, у Києві на території Маріїнського палацу пройшли урочистості до Дня Збройних сил України.

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