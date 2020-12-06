У Києві пройшли урочистості до Дня Збройних сил України

Так, урочистості розпочалися із підняття прапору Збройних сил України. Також до військовослужбовців звернувся Президент України Володимир Зеленський.

"Шановні герої, шановні військовослужбовці Збройних сил України, ви як ніхто інший знаєте, що на війні не існує слів "вихідний", "зроблю з понеділка" або "давайте вже після свят", ви робите важку і небезпечну справу щодня і не важливо це шоста ранку чи перша ночі, спека, мороз, злива або сніг, звичайний будній день чи 24 серпня чи 31 грудня, ви захищаєте Україну завжди, а отже Україна і весь наш народ буде пам’ятати про ваш подвиг, відчувати ваш захист та вклонятися вашій силі щодня, а особливо сьогодні. У ваше свято, у День Збройних сил України. І звичайно як у цей день так і завжди ми будемо пам’ятати про всіх синів та доньок України, які заради нашого майбутнього та захисту країни від російського агресора віддали своє життя, шануємо їх світлу пам’ять хвилиною мовчання", - зазначив він.

За словами Президента, боєздатне українське військо – запорука свободи та незалежності України.

"Панове генерали, офіцери, сержанти, солдати, шановні ветерани, дорогі захисники міцне та боєздатне українське військо – запорука свободи та незалежності України і триваюча реформа оборони безпрецедентна за масштабом та амбіціями. Цьогоріч ми отримали статус партнера НАТО з розширеними можливостями і це красномовне визнання наших досягнень, це доказ, що ми рухаємося правильним шляхом. В рамках цього року бюджет на оборону став найбільшим за часи незалежності України. Збройні сили України отримають новітню та модернізовану зброю і техніку. Цей процес не тільки не тільки продовжиться, але й збільшиться. Незважаючи на кризові часи фінансування не скоротиться не на гривню", - відзначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна ніколи не буде економити на армії.

"Ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже і на безпеці власної країни. Крім цього наша мета постійно нарощувати боєздатність військово-морського флоту, а також об’єктів військово-морської інфраструктури – це місця постійної дислокації бойових військових частин, побудова нових українських військово-морських баз та навчальних закладів. Менш, ніж за рік було збудовано польове містечко центру підготовки підрозділу Широколанівське. Роками він був у жахливому стані, але ми виправили ситуацію і центр практично готовий до експлуатації. Незмінним для нас пріоритетом є соціальні питання військових та їх родин. В першу чергу, забезпечення житлом. Згідно з доповіддю Міністерства оборони України близько 300 квартир військовослужбовці отримують до Дня Збройних сил України, а загалом за рік для понад 600 наших захисників питання власного житла вирішена повністю. Загалом у 2021 році нами запланована постачання до Збройних сил України значного обсягу ракет, артилерійських боєприпасів, ракетно-артилерійського та броне-танкового озброєння і техніки, модернізованих літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, кораблів, катерів. Ми будуємо військо, де держава захищає людей, які захищають державу", - підсумував він.

Окрім того, під час урочистостей пройшла церемонія присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України та церемонія вручення державний нагород України та присвоєння вищих військових звань.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України.