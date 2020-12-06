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Президент України привітав українських військових із Днем ЗСУ

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на вітання Глави держави, поширене Міністерством оборони України.

“Шановні військовослужбовці, працівники Збройних Сил України! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом — Днем Збройних Сил України. Це свято мужніх і впевнених у своїй силі воїнів. Спираючись на всенародні підтримку, ви щоденно виконуєте важку та небезпечну роботу — зі зброєю в руках забезпечуєте мир і безпеку наших громадян”, — йдеться у вітанні Президента.

Він зазначив, що бути військовослужбовцем ЗСУ нелегко, адже саме на їх плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави та захист її територіальної цілісності.

“Ви першими стаєте на шляху ворога, рішуче зупиняєте його агресивні наміри та виборюєте для нашої держави свободу. І сьогодні, у день свого професійного свята, десятки тисяч українських воїнів продовжують впевнено виконувати складні завдання на сході України, стримуючи російського агресора і забезпечуючи перемир’я. У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно і слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні”, — підкреслив Зеленський.

Глава держави також подякував українським військовим та ветеранам ЗСУ за сумлінне виконання конституційного обов’язку, відвагу, мужність та героїзм: “Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров’я, добробуту незламності духу нових успіхів і перемог на благо України. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!”.

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