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Президент Украины поздравил украинских военных с Днем ВСУ

Президент Украины поздравил украинских военных с Днем ВСУ

Киев  •  УНН

 • 27807 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на поздравление Главы государства, распространенное Министерством обороны Украины.

“Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем Вооруженных Сил Украины. Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу — с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан”, — говорится в поздравлении Президента.

Он отметил, что быть военнослужащим ВСУ нелегко, ведь именно на их плечах лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу украинского государства и защиту его территориальной целостности.

“Вы первыми становитесь на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и боретесь для нашего государства за свободу. И сегодня, в день своего профессионального праздника, десятки тысяч украинских воинов продолжают уверенно выполнять сложные задачи на востоке Украины, сдерживая российского агрессора и обеспечивая перемирие. В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству”, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также поблагодарил украинских военных и ветеранов ВСУ за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, мужество и героизм: “Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!”.

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