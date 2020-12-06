В Киеве прошли торжества ко Дню Вооруженных сил Украины

Так, торжества начались с поднятия флага Вооруженных сил Украины. Также к военнослужащим обратился Президент Украины Владимир Зеленский.

"Уважаемые герои, уважаемые военнослужащие Вооруженных сил Украины, вы как никто другой знаете, что на войне не существует слов "выходной", "сделаю с понедельника" или "давайте уже после праздников", вы делаете тяжелое и опасное дело каждый день и не важно это шесть утра или час ночи, жара, мороз, ливень или снег, обычный будний день или 24 августа или 31 декабря, вы защищаете Украины всегда, а значит Украина и весь наш народ будет помнить о вашем подвиге, чувствовать вашу защиту и поклоняться вашей силе ежедневно, особенно сегодня. В ваш праздник, в день Вооруженных сил Украины. И конечно как в этот день так и всегда мы будем помнить обо всех сыновьях и дочерях Украины, которые ради нашего будущего и защиты страны от российского агрессора отдали свою жизнь, чтим их светлую память минутой молчания", - отметил он.

По словам Президента, боеспособное украинское войско - залог свободы и независимости Украины.

"Господа генералы, офицеры, сержанты, солдаты, уважаемые ветераны, дорогие защитники прочное и боеспособное украинское войско - залог свободы и независимости Украины и продолжающаяся реформа обороны беспрецедентная по масштабу и амбициям. В этом году мы получили статус партнера НАТО с расширенными возможностями и это красноречивое признание наших достижений, это доказательство, что мы движемся правильным путем. В рамках этого года бюджет на оборону стал крупнейшим за время независимости Украины. Вооруженные силы Украины получат новое и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только не только продолжится, но и увеличится. Несмотря на кризисные времена финансирование не сократится не на гривну", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не будет экономить на армии.

"Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а следовательно и на безопасности своей страны. Кроме этого наша цель постоянно наращивать боеспособность военно-морского флота, а также объектов военно-морской инфраструктуры - это места постоянной дислокации боевых воинских частей, построение новых украинских военно-морских баз и учебных заведений. Менее, чем за год был построен полевой городок центра подготовки подразделения Широколановское. Годами он был в ужасном состоянии, но мы исправили ситуацию и центр практически готов к эксплуатации. Неизменным для нас приоритетом являются социальные вопросы военных и их семей. В первую очередь, обеспечение жильем. Согласно докладу Министерства обороны Украины около 300 квартир военнослужащие получают ко Дню Вооруженных сил Украины, а в целом за год для более 600 наших защитников вопрос собственного жилья решен полностью. Всего в 2021 году нами запланировано поставки в Вооруженные сил Украины значительного объема ракет, артиллерийских боеприпасов, ракетно-артиллерийского и броне-танкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, кораблей, катеров. Мы строим войско, где государство защищает людей, которые защищают государство", - подытожил он.

Кроме того, во время торжеств прошла церемония присвоения почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины и церемония вручения государственных наград Украины и присвоения высших воинских званий.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины.