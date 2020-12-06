Разумков: кількість військових, що заступає на бойове чергування, має дорівнювати кількості, що повертається
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У день Збройних Сил України голова Верховної Ради Дмитро Разумков відвідав 142-й навчальний центр Сил спеціальних операцій у місті Бердичеві, що на Житомирщині, де зауважив, що кількість військових, що заступає на бойове чергування, має дорівнювати кількості, що повертається. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради, передає УНН.
Зазначається, що Голова Парламенту привітав військових із сьогоднішнім святом і побажав їм наснаги, успіху та перемоги.
“Саме ви сьогодні бороните територіальну цілісність нашої держави, саме ви є тим флагманом, який відстоює позиції України на фронті. І завдяки вашій щоденній роботі ми можемо виконувати свою роботу, медики - свою, а вчителі - свою”, - зазначив він.
За словами голови Верховної Ради, сьогоднішній день - не просто свято, а важлива подія в історії держави, адже вага, яку ми розуміємо, говорячи про Збройні Сили України, зросла в багато разів за останні роки. І в цьому є заслуга кожного військового.
Також Разумков вшанував хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність нашої держави.
“Це не просто слова, це людські долі, мабуть, найкращі з нас, які залишилися на Сході”, - підкреслив він.
Голова Парламенту зазначив, що кожен на своєму місці повинен зробити все можливе для того, щоб у нашій державі знову запанував мир.
“Я знаю, що всі ми повинні робити так, щоб майбутнє наших дітей було щасливим, і воно було саме в Україні. Я бажаю і Вам, і собі, щоб кількість людей, яка йде на бойове чергування, дорівнювала тій кількості, яка з нього повертається”, - додав він.
Крім того, Дмитро Разумков нагородив військових відзнаками Верховної Ради України з нагоди Дня Збройних Сил України.
Нагадаємо, сьогодні Разумков привітав військовослужбовців із Днем Збройних сил України та заявив, що країні потрібні не просто прийняті закони, а мир, повернення територій та збережені життя.