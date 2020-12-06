Разумков: кількість військових, що заступає на бойове чергування, має дорівнювати кількості, що повертається

Зазначається, що Голова Парламенту привітав військових із сьогоднішнім святом і побажав їм наснаги, успіху та перемоги.

“Саме ви сьогодні бороните територіальну цілісність нашої держави, саме ви є тим флагманом, який відстоює позиції України на фронті. І завдяки вашій щоденній роботі ми можемо виконувати свою роботу, медики - свою, а вчителі - свою”, - зазначив він.

За словами голови Верховної Ради, сьогоднішній день - не просто свято, а важлива подія в історії держави, адже вага, яку ми розуміємо, говорячи про Збройні Сили України, зросла в багато разів за останні роки. І в цьому є заслуга кожного військового.

Також Разумков вшанував хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність нашої держави.

“Це не просто слова, це людські долі, мабуть, найкращі з нас, які залишилися на Сході”, - підкреслив він.

Голова Парламенту зазначив, що кожен на своєму місці повинен зробити все можливе для того, щоб у нашій державі знову запанував мир.

“Я знаю, що всі ми повинні робити так, щоб майбутнє наших дітей було щасливим, і воно було саме в Україні. Я бажаю і Вам, і собі, щоб кількість людей, яка йде на бойове чергування, дорівнювала тій кількості, яка з нього повертається”, - додав він.

Крім того, Дмитро Разумков нагородив військових відзнаками Верховної Ради України з нагоди Дня Збройних Сил України.

Нагадаємо, сьогодні Разумков привітав військовослужбовців із Днем Збройних сил України та заявив, що країні потрібні не просто прийняті закони, а мир, повернення територій та збережені життя.