08:00 • 3082 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Разрушал не только дом народа, но и Конституцию, верховенство права, демократию": Байден обрушился с критикой на Трампа

Киев • УНН

 978 просмотра

Бывший президент США Джо Байден заявил, что политика Дональда Трампа разрушила государственные институты и саму идею демократии в стране. Байден также высмеял заявления Трампа о "золотом веке" его второго срока.

Бывший президент США Джо Байден заявил, что политика действующего американского президента Дональда Трампа разрушила не только государственные институты, но и саму идею демократии в стране. Об этом пишет издание CNN, передает УНН.

Детали

Я знал, что Трамп собирается устроить разрушительное мероприятие в стране, но должен признать, что я и понятия не имел, что будет настоящее разрушительное мероприятие. Это идеальный символ его президентства. Трамп разрушал не только дом народа, но и Конституцию, верховенство права, саму нашу демократию

- сказал Байден.

Он также высмеял неоднократные заявления Трампа о том, что его второй срок принес стране "золотой век".

Он сейчас говорит, что мы, цитирую, "в золотом веке". Единственное золото - это то, что он вешает на мантию

- заявил Байден, имея в виду позолоченные дополнения Трампа к Овальному кабинету.

Напомним

Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал бывшего президента Джо Байдена. В частности, Трамп называет войну между Россией и Украиной "войной Байдена".

Также Трамп выразил резкую критику политики своего предшественника Джо Байдена относительно войны в Украине. Он сказал, что почти невозможно выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта, а это Украине делать запретили.

В апреле Трамп в пасхальном поздравлении назвал Джо Байдена "деструктивным дебилом". Он раскритиковал миграционную политику Байдена, судей и оппонентов.

В сентябре Трамп заменил портрет экс-президента Байдена на президентской аллее славы в западном крыле Белого дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Дональд Трамп
Джо Байден