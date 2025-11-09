“Разрушал не только дом народа, но и Конституцию, верховенство права, демократию”: Байден обрушился с критикой на Трампа
Бывший президент США Джо Байден заявил, что политика Дональда Трампа разрушила государственные институты и саму идею демократии в стране. Байден также высмеял заявления Трампа о "золотом веке" его второго срока.
Детали
Я знал, что Трамп собирается устроить разрушительное мероприятие в стране, но должен признать, что я и понятия не имел, что будет настоящее разрушительное мероприятие. Это идеальный символ его президентства. Трамп разрушал не только дом народа, но и Конституцию, верховенство права, саму нашу демократию
Он также высмеял неоднократные заявления Трампа о том, что его второй срок принес стране "золотой век".
Он сейчас говорит, что мы, цитирую, "в золотом веке". Единственное золото - это то, что он вешает на мантию
Напомним
Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал бывшего президента Джо Байдена. В частности, Трамп называет войну между Россией и Украиной "войной Байдена".
Также Трамп выразил резкую критику политики своего предшественника Джо Байдена относительно войны в Украине. Он сказал, что почти невозможно выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта, а это Украине делать запретили.
В апреле Трамп в пасхальном поздравлении назвал Джо Байдена "деструктивным дебилом". Он раскритиковал миграционную политику Байдена, судей и оппонентов.
В сентябре Трамп заменил портрет экс-президента Байдена на президентской аллее славы в западном крыле Белого дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена.