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Вместе с Госрезервом обыскивают и ОККО - С.Каплин

Вместе с Госрезервом обыскивают и ОККО - С.Каплин

Киев • УНН

 • 10739 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. СБУ и Генпрокуратура проводят обыск не только в Госрезерве, а также в офисах ряда компаний в частности ЧП "ОККО Бизнес Контракт". Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат Сергей Каплин, сообщает УНН.

"В Госрезерве утром обыски Главного следственного управления ГПУ и СБУ. Следственные действия по делу о закупке просроченного топлива также происходят на квартире руководителя Госрезерва Вадима Мосийчука - ставленника Яценюка и Абромавичуса", - сообщил нардеп.

По словам С.Каплина в производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) "также происходят обыски в офисах компаний ОАО "Концерн Галнафтогаз" в Киеве и Львове и на офисе-заправке ЧП "ОККО Бизнес Контракт"".

Он напомнил, что еще в феврале предупреждал о подозрительном, по его мнению, тендере в Госрезерве, "на приобретение дизеля по более высокой рыночной цене и со странным сроком хранения".

Как сообщал УНН, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещении Государственного агентства резерва Украины в рамках уголовного производства относительно возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц Госагентства, которые привели к убыткам государству в особо крупных размера. Как сообщили правоохранители, обыски проходят в помещении Государственного агентства резерва Украины и офисных помещениях одного из поставщиков топлива.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Государственного агентства резерва Украины по предварительному сговору со служебными лицами одного из крупнейших поставщиков топлива в Украине при формировании запасов нефтепродуктов государства, проведения заблаговременно согласованы незаконные открытые конкурсные торги по закупке за бюджетные средства дизельного топлива в количестве 17 тысяч тонн в общую сумму 257 млн ​​грн, что не соответствует требованиям государственных стандартов Украины, а именно срокам его хранения, чем государству причинен ущерб в особо крупных размерах.

По факту дела правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК.

Досудебное расследование продолжается.

 

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